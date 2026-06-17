Собираемся перед матчем сборных Франции и Сенегала, чтобы обсудить первые впечатления от чемпионата мира. Подключайтесь в лайве с интересными вопросами и тонкими замечаниями! Ставьте лайки!

Бразилия Карло Анчелотти страдала в матче с Марокко. Испания не смогла забить Кабо-Верде. Спорный пенальти в матче Швейцарии и Катара. Куда смотрит ВАР (и откуда у него глаза)? Сборная Кюрасао подарила надежду на чудо, но Германия вернула нас на землю.

В дело еще не вступили сборные Англии, Аргентины, Португалии и Франции. Будем ждать сюрпризов?