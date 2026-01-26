АПЛ снова здесь! Обзор тура от FootballMike. Английская Премьер Лига дает жару. Давайте разбираться.

Михаил Горячев подготовил свой еженедельный формат - Обзор матчей последнего тура.

Разбираем кто набрал, а кто потерял очки.

Аналитика и обсуждение от комментатора АПЛ.

Таблица снова очень плотная.

Premier League во всей красе!

Как МЮ прибил Арсенал. Микель Артета рискует упустить чемпионат Англии.

Ливерпуль и Борнмут - старые-добрые приколы.

Челси уверенно хлопнул Кристал Пэлас.

Манчестер Сити победил, а Сандерленд проиграл Вест Хэму.

Бернли и Тоттенхэм продолжают страдать.

Астон Вилла - Ньюкасл стал матчем Мартинеса.