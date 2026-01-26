Каррик и МЮ уделали Арсенал| Челси и Сити было легко | Ливерпуль шатает | АПЛ Обзор 23 тура
АПЛ снова здесь! Обзор тура от FootballMike. Английская Премьер Лига дает жару. Давайте разбираться.
Михаил Горячев подготовил свой еженедельный формат - Обзор матчей последнего тура.
Разбираем кто набрал, а кто потерял очки.
Аналитика и обсуждение от комментатора АПЛ.
Таблица снова очень плотная.
Premier League во всей красе!
Как МЮ прибил Арсенал. Микель Артета рискует упустить чемпионат Англии.
Ливерпуль и Борнмут - старые-добрые приколы.
Челси уверенно хлопнул Кристал Пэлас.
Манчестер Сити победил, а Сандерленд проиграл Вест Хэму.
Бернли и Тоттенхэм продолжают страдать.
Астон Вилла - Ньюкасл стал матчем Мартинеса.