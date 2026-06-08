Сборы. День 16. Голы Батракова, финты Кривцова и шутки Щербаковой
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Сборы национальной команды выходят на финишную прямую — сборная России провела заключительную тренировку в Новогорске перед вылетом в Калининград, где сыграет с Тринидадом и Тобаго.
После занятия команда приняла участие в стриме со сборной. Гостями эфира стали Никита Кривцов, Антон Митрюшкин, Фил Воронин, Варвара Щербакова и Карен Адамян.
В новом выпуске дневника сборов:
— кто оказался самым точным на тренировке
— какую установку дал Валерий Карпин
— как прошёл эфир стрима со сборной
— почему Нани называл Воронина «боссом»
00:00 Тренировка на поле
10:32 Стрим со сборной
#СборнаяРоссии #РоссияТринидадиТобаго #Футбол