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Сборы национальной команды выходят на финишную прямую — сборная России провела заключительную тренировку в Новогорске перед вылетом в Калининград, где сыграет с Тринидадом и Тобаго.

После занятия команда приняла участие в стриме со сборной. Гостями эфира стали Никита Кривцов, Антон Митрюшкин, Фил Воронин, Варвара Щербакова и Карен Адамян.

В новом выпуске дневника сборов:

— кто оказался самым точным на тренировке

— какую установку дал Валерий Карпин

— как прошёл эфир стрима со сборной

— почему Нани называл Воронина «боссом»

00:00 Тренировка на поле

10:32 Стрим со сборной

#СборнаяРоссии #РоссияТринидадиТобаго #Футбол