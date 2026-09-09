Лига Чемпионов вернулась! В первом игровом дне разбираем матчи Барселона — Фейеноорд, Ливерпуль — Атлетико, Наполи — Арсенал и другие встречи вечера. Чего ждать от главных команд Европы на старте ЛЧ, где возможны сенсации и кто выглядит фаворитом? Михаил Горячев, канал FootballMike — большое Превью игрового дня Лиги чемпионов.

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Барселона начинает свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем против Фейеноорда. Насколько уверенно каталонцы смогут стартовать в турнире и способен ли клуб из Роттердама создать проблемы одному из европейских грандов?

Одна из главных вывесок дня Ливерпуль — Атлетико. Английский клуб принимает команду Диего Симеоне, а нас ждёт противостояние двух совершенно разных футбольных стилей. Разбираемся, как Ливерпуль будет вскрывать оборону мадридцев и где может решиться судьба матча.

Ещё один большой матч Наполи — Арсенал. Для лондонцев это серьёзная проверка уже на старте ЛЧ. Оцениваем состояние команд, их сильные и слабые стороны и пытаемся понять, кто подходит к этой встрече фаворитом.

Также в программе игрового дня ещё три матча: ПСЖ — Слован, Штуттгарт — Викинг и Спортинг — Галатасарай. Обсудим расклад сил в каждой паре, возможные сюрпризы и главные интриги этих встреч.