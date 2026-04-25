Выпуск 20. До марафона ДВЕ НЕДЕЛИ. Тейпер идёт. Михаил пробегает 106 километров и называет это «лафой». Юрий доволен.

Этот выпуск построен на ваших страхах — вы прислали их в комментариях, и мы разобрали каждый. Что делать, если слишком быстро начал и уже наелся на 5-м километре. Что делать, если жара, ливень или ветер в «харю». Что делать, если свело судорогой — и почему Юрий рекомендует булавку от номера (дисклеймер: медицинского образования у него нет). Что делать, если заколило в боку, заболело колено или гели перестали заходить. Как не потерять пейсера. Как выжить на пунктах питания.

И главное — как выключить говорилку в голове, которая на 30-м километре не скажет вам ничего хорошего. Юрий объясняет через пилота Боинга с горящим двигателем. Михаил слушает, соглашается и идёт бояться дальше.

Бояться можно. Останавливаться нельзя.