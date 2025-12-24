Главная
Все видео
ТВ СТАРТ
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
FONBET КХЛ
TOP DOG
Алиев вернулся к тренировкам на льду
Медиа
Фигурное катание
Дмитрий Алиев
Источник: инстаграм академии Рукавицына и Соколовской
Похожие видео
00:07
Малинин и Сяо Хим Фа прыгают параллельное сальто
00:07
Косторная и Куница восстановили тройную подкрутку
00:11
Трусова восстановила тройной риттбергер
00:03
Косторная восстановила тройной сальхов
00:11
Алина Горбачева тренируется на льду
00:11
Алена Косторная выполняет вращения на льду