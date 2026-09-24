Главная
ТВ-каналы
Футбол
ТВ СТАРТ
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Регби
FONBET КХЛ
Гол полузащитника «Спартака-2» Матвея Родионова в Юношеской футбольной лиге-2026
Футбол
Спартак-2
Яркие моменты
+1
«Спартак U-17» – «Зенит U-17» (4:2)
Похожие видео
00:37
Две голевые передачи Ивана Сорокина за «Спартак» в Молодежной лиге
00:25
15-летний дебютант в Спартаке-2 – сразу же отдал ассист!
00:40
Сорокин вместо Пелевина – литературная замена во Второй лиге Б!
00:21
Дубль Криштиану-младшего принес победу Аль-Насру U17
00:38
Игрок "Зенита-2" повторил гол Аршавина Левенцу
00:20
Лучший прокат на коленях в истории футбола