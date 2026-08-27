Главная
ТВ-каналы
Футбол
ТВ СТАРТ
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Регби
Батраков разрывает на тренировке Галатасарая
Футбол
Яркие моменты
Алексей Батраков
+2
Следи за расписанием, составами и статистикой футбольных матчей в приложении
ГОЛ!
Похожие видео
02:10
Первая тренировка Батракова с Галатасараем: самое яркое
01:09
Батраков прилетел в Стамбул в шарфе Галатасарая
00:15
Подшибякина увидела футболки с фамилией Батракова в Стамбуле
00:36
Жена Батракова показала их перелет в Стамбул
01:28
«Галатасарай» представил Батракова при помощи матрешек
01:09
Первое интервью Батракова в Стамбуле