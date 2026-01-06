Врываемся с прогнозами в 21 тур АПЛ.

Супер матч Арсенала и Ливерпуля. А также сложные выезды для Челси и МЮ. У Сити с Брайтоном всегда весело. А Тоттенхэм продолжит грустить.

На канале FootballMike я - комментатор АПЛ - Михаил Горячев как всегда подготовился для вас 10 прогнозов на 10 матчей АПЛ.

Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие видео. Разберем прогнозы на футбол сегодня и в ближайшие дни.

Вы услышите развернутые аналитические прогнозы на матчи:

Вест Хэм - Ноттингем Форрест

Эвертон - Вулверхэмптон

Борнмут - Тоттенхэм

Брентфорд - Сандерленд

Фулхэм - Челси

Кристал Пэлас - Астон Вилла

Манчестер Сити - Брайтон

Ньюкасл - Лидс

Бернли - МЮ

Арсенал - Ливерпуль