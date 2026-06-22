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Мексиканские фанаты сделали мост из стаканов для пива
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Чемпионат мира по футболу FIFA...
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источник: Аккаунт @usmntonly в X
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