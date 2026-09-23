Новостной выпуск «SILA Права»: Юрий Зайцев и Илья Чичеров разбирают юридические нюансы громких трансферов сезона и делятся инсайдами с дебюта сборной России по медиафутболу в Таджикистане. Также не обошлось без обсуждения скандальных санкций против «Лос-Анджелес Клипперс» в NBA и оценки перспективы обращения Камилы Валиевой в ЕСПЧ.

Не пропустите! Получилось по-особенному душевно.

Подкаст выпущен при поддержке юридической компании SILA International Lawyers совместно с изданием «Спортс»

Таймкоды:

00:00 – Начало. Новостной выпуск

00:34 – Самые интересные переходы в рамках трансферного окна. Юридические нюансы

23:18 – Дебют сборной России по медиафутболу в Таджикистане. Инсайдерский опыт Юрия

34:50 – Громкое дело в NBA – санкции против «Лос Анджелес Клипперс»

48:40 – Допинговые новости: Обращение Валиевой в ЕСПЧ. Есть ли практический смысл

53:37 – SILA International Lawyers – партнер ФУТКОНФ. Не пропустите!