Первый стрим нового 2026-го года. Сразу две громкие отставки: Энцо Мареска ушел из «Челси», а Рубен Аморим уволен из «Манчестер Юнайтед». Антонио Пинтус снова главный по физподготовке в «Реале»: Хаби Алонсо снова в опасности? Сможет ли Пеп догнать «Арсенал»?

Основной фокус на ваши вопросы: любые лиги, футбол и не только. Буду рад пообщаться!

