Рональд Араухо останется в «Ливерпуле»
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«Ливерпуль» арендовал Рональда Араухо у «Барселоны» на один сезон с опцией выкупа за 55 млн евро. План — остаться там навсегда.
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00:00 — Начало
00:37 — Флик отказался от Араухо
02:43 — Араухо решает проблемы «Ливерпуля»
08:53 – Замена не нужна
10:07 — Удачи
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