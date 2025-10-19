Главная
Попал в девятку в падении – так красиво вывели Амкар во Вторую лигу А!
Футбол
LEON Вторая лига Б
Амкар
+3
Leon Вторая лига Б, группа 4, «Динамо Барнаул» – «Амкар» (1:3)
