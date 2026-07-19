Чемпионат мира по футболу 2026 почти окончен. Осталось сыграть финал и разыграть кубок. Испания и Аргентина - главные команды турнира определят это между собой. Сможет ли Месси снова стать чемпионом мира? Или звания отберет супер команда Де Ла Фуенте? Ямаль против Месси, Родри против Аргентины. Франция была разбита, Англия вместе с ней. Остались только сильнейшие на этом ЧМ.

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