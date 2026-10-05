Выиграть картину с Месси и Роналду: https://t.me/pgorodnitskiy/26776

Выиграть джерси с ЧМ: https://t.me/pgorodnitskiy/26683

Криштиану Роналду – главный герой международной паузы. Он уехал из сборной – навсегда ли? Сейчас выясним.

Подписывайтесь, бейте в колокол.

По рекламе: pgorodnitskiy@gmail.com

Здесь можно послушать подкасты. Бусти: https://boosty.to/pgorodnitskiy

Вечные видео в телеграме: https://t.me/eternalvideos

Смотреть с телевизора можно тут: https://vk.com/pgorodnitskiy