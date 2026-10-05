Криштиану Роналду лопнул
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Криштиану Роналду – главный герой международной паузы. Он уехал из сборной – навсегда ли? Сейчас выясним.
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