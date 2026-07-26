Главный тренер «Рубина» Франк Артига и игроки команды встретились с сотрудниками казанского предприятия СИБУР в необычном формате: Артига приготовил свой первый татарский кыстыбый и ответил на вопросы заводчан.

Во время общения Артига рассказал, что его отец работал на производстве, а уважение к труду, командная работа и стремление всегда выкладываться на максимум были главными ценностями в его семье.

По словам наставника «Рубина», именно эти принципы помогли ему в тренерской карьере и объединяют его с заводчанами!