Сегодня на связи с «Попутчиками» наш специальный болельщик — Роман Юнусов!

Актёр, комик, шоумен, ведущий и просто отличный собеседник, который умеет сделать любую поездку действительно весёлой!

В новом выпуске Гилерме и Сергей Кашников поговорят с Романом о его юношеском увлечении тульским футболом, начале любви к «Локомотиву» через Камеди Клаб и дружбе с Лоськовым. Также проведут фирменные «прямые включения» с самых знаковых матчей «Локо». А в финале — очень смешной эксперимент.

