Легендарные конференции Спортса возвращаются — теперь в видеоформате!

Первый гость — комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин. Он ответил на вопросы пользователей Спортса: о футболе, комментаторской работе, любимых игроках, Месси, музыке и многом другом.

Таймкоды:

00:00 Всем привет! Это конференции на Видеоспортсе. У нас в гостях Станислав Минин.

00:13 Ваш фаворит на Золотой мяч 2026?

02:26 Что думаете о невключении Рафиньи в список? И зачем вообще список ограничен 30 футболистами?

3:52 Аттракцион: Сборная лучших игроков мира прямо сейчас

04:31 Расскажите, как случилось, что вы полюбили футбол?

05:12 Вели ли вы тетрадки с табличками?

06:27 Кто был вашим кумиром в детстве?

07:42 Вы рассказывали, что играли вместе с внуком Ким Ир Сена. А вы знаете, как дальше сложилась его судьба?

9:01 Аттракцион: Сборная лучших игроков мира всех времен

10:15 ЧМ — 2026 лучший в истории?

11:40 Должны ли существовать такие футболисты, как парагваец Галарса?

13:18 Марсело Бьелса — гений или шарлатан?

14:02 Как вы отнесетесь к тому, если Бьельса возглавит Реал?

15:01 Моуриньо доработает до конца сезона?

15:49 Могут ли всё-таки Мбаппе и Винисиус играть вместе?

17:04 Аттракцион: оставляем/продаем: Реал Мадрид

19:25 Если бы завтра вы могли обменять Мбаппе на Ямаля, вы бы это сделали?

20:07 Василий Уткин тоже был болельщиком «Реала». Вспомните ваш главный спор по теме королевского клуба

22:42 Скучаете ли вы по Васе?

25:42 Что скажете про Жоржа Микаутадзе? Есть ли шансы дорасти до топ клуба?

27:07 Стоит ли Захаряну попросить аренду зимой в менее статусный европейский клуб или лучше вернуться в РПЛ?

28:41 Если пофантазировать, то на каком месте Ла Лиги видите Краснодар, Зенит и Спартак?

29:51 Недавно увидел вас на трибуне в Черкизово. Это случайность или симпатизируете Локо?

30:30 Когда вы наконец-то всей московской бригадой перестанете в эфире так откровенно за Краснодар топить? Лишь бы не Зенит

31:47 Аттракцион: Отправляем российского футболиста в европейский клуб

35:12 Что круче: Серия А 90-х годов или АПЛ 2020-х?

35:41 За последние 10 лет сильно изменилась культура обсуждения футбола, появилось много глубоких тактических обзоров. Как вы думаете, сама игра стала сложнее и интеллектуальнее или люди ищут смыслы там, где их нет?

37:20 Как вам новый формат еврокубков?

38:16 Представьте, что вы интервьюер, и у вас есть возможность взять интервью в студии у трех любых действующих футболистов. Кого выбираете и почему?

39:20 Объясните: почему Месси лучший игрок мира?

40:44 Если бы Месси не был футболистом, то кем бы он стал?

41:21 Правда ли, что ваш сын болеет за Тоттенхэм?

42:53 Как объяснить хейтерам медиафутбола, что медийке стоит дать шанс?

44:10 Одна вещь, которую вы бы перенесли из медиафутбола в большой футбол прямо сейчас

44:24 Насколько сложно переключаться между комментированием профессионального и медиафутбола?

45:41 Что бы вы запретили в Медиалиге?

46:09 На фотографии вы в футболке Gojira. Расскажите, какую музыку слушаете? Какие ваши 5 любимых групп?

48:03 Как вы относитесь к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта? Готовы ли принять это в каком-то виде?

49:00 Посоветуйте годный митол альбом

49:17 Главное нефутбольное открытие за последнее время

50:47 Ваша главная футбольная мечта?