🏁 Это был великий сезон! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов, Александр Симбирский и Виталий Мягкий во всех деталях обсудили весь сезон АПЛ и финал Лиги Чемпионов 🇪🇺

🔹 Начали с горяченького: Андони Ираола только-только сменил Слота в Ливерпуле — почему проигнорировали Алонсо и какое будущее ждет бывшего тренера Борнмута?

🔹 Арсенал готовится начать свою династию в АПЛ после ухода Пепа, сообщают поклонники Арсенала. Верим?

🔹 В Челси грядут перемены, но кто был рядом с клубом в самый сложный момент? Лиам Росеньор, черт возьми. Говорим ему спасибо!

🔹 Манчестер Юнайтед как главный кот в мешке нового сезона — какой игры ожидать от Каррика? Кто придет летом, кроме Эдерсона? Как на команде отразится еврокубок? Так много вопросов...

🔹 А еще мы весь подкаст выбираем лучших: лучший игрок, лучший тренер, лучший мем и так далее. Там получилось много сюрпризов 🙃

🫶 Говорим отдельное спасибо нашим подписчикам, выражающим свое мнение на просторах ВК и тг-канала. В итогах сезона мы решили взять их комментарии для обсуждения и не прогадали. Залетайте смотреть 👇