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КУКУРЕЛЬЯ УШЕЛ В РЕАЛ МАДРИД! Проект Blueco в Челси окончательно развалился?
Футбол
Челси
Breakeven's
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#chelsea
#челси #реалмадрид
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