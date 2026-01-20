Второй день Лиги Чемпионов - пора дать прогнозы.

Вы на канале FootballMike. А это значит у вас на руках нетривиальные прогнозы на футбол с высоким коэффициентом.

Проверяем мои прогнозы на футбол сегодня. Меня зовут Михаил Горячев - комментатор АПЛ. Давайте посмотрим что я сегодня для вас придумал.

Если вы любите прогнозы на спорт, и особенно прогнозы на футбол: АПЛ и ЛЧ - то подпишись чтобы ничего не пропустить.

Впереди матчи:

Галатасарай - Атлетико

Карабах - Айнтрахт

Марсель - Ливерпуль

Ювентус - Бенфика

Бавария - Сент Жиллуаз

Челси - Пафос

Славия - Барселона

Аталанта - Атлетик Бильбао

Ньюкасл - ПСВ