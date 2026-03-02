Всем привет, дорогие радиовидеослушатели! Наша уютная рубка вновь начинает свою работу

В новом выпуске SMOL FM обсудили 19 тур РПЛ:

· Минимальная победа «Зенита» над «Балтикой» и главный судейский спор тура

· Скандал в Оренбурге с отменой гола Дзюбы

· Дерби «Краснодар» – «Ростов»

· Громкий конфликт Тикнизяна и Галактионова

· Уверенный старт Ролана Гусева в «Динамо»

· Снежный футбол в Махачкале

SMOL FM – на одной волне с российским футболом