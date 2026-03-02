SMOL FM 019.00 / Вмешательство VAR / Тикнизян vs Галактионов / Юбилей Семака / Крупная победа Динамо
Всем привет, дорогие радиовидеослушатели! Наша уютная рубка вновь начинает свою работу
В новом выпуске SMOL FM обсудили 19 тур РПЛ:
· Минимальная победа «Зенита» над «Балтикой» и главный судейский спор тура
· Скандал в Оренбурге с отменой гола Дзюбы
· Дерби «Краснодар» – «Ростов»
· Громкий конфликт Тикнизяна и Галактионова
· Уверенный старт Ролана Гусева в «Динамо»
· Снежный футбол в Махачкале
Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom.ru/link/i4E7ov/
Реклама, 18+. erid: 2SDnjdxTn46
SMOL FM – на одной волне с российским футболом