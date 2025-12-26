Заключительный в 2025 году выпуск «Хоккейного разговора». Гость — хоккейный агент Александр Черных (агентство Winners). Вместе подводим итоги года: каким он был для него лично и для агентства, как поменялся рынок КХЛ и НХЛ, чем запомнились тренеры и клубы, что происходит с «Трактором», говорим о новом контракте Андрея Разина с «Металлургом», почему этот сезон почти невозможно нормально просчитать и каких трансферов в КХЛ ждать до дедлайна. Отдельный блок — про наших в НХЛ (Никишин, Панарин, Цыплаков, Хуснутдинов, Шабанов), историю Кирилла Пилипенко и «Северстали», пример Луи Доминга в «Сибири», выбор игрока и тренера года по версии Черных, феномен «Торпедо» и то, как агентство Winners выстраивает открытую коммуникацию через свой телеграм-канал.