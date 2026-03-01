#арсенал #челси #арсеналчелси

Арсенал побеждает Челси на Эмирейтс и делает очередную заявку в гонке АПЛ. Английская премьер-лига подарила в этом туре классные сюжеты: Манчестер Юнайтед и Каррик снова побеждают. На этот раз МЮ обыграл дома Кристал Пэлас. Ливерпуль еще вчера громко хлопнул Вест Хэм.

Таблица красноречиво показывает преимущество Арсенала над Сити, МЮ уже на 3-м месте, Челси вылетел из зоны ЛЧ. Обзор матчей АПЛ от комментатора: Горячев Михаил делится с вами своими эмоции после матчей. Не пропустите главных обзор матчей 28 тура.