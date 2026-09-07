#ТФ387: Семак психанул | Зачем вышел Волков | Гонка продолжается? | Чемпионский запал Краснодара
Эксперты:
Геннадий Орлов
Александр Бельский
Алексей Игонин
Темы:
= «Зенит» потерпел третье поражение в стартовых семи турах. В новейшей истории такого не было никогда. Почему сейчас?
= «Зенит» на нервах. Вышел из себя даже Сергей Семак. Как эти эмоции погасить и что нужно сделать, чтобы вернуться?
= Что происходит в раздевалках больших команд после неудачного результата? Можно догадываться, а можно посмотреть на Мурада Мусаева в Самаре.