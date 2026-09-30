Уникальная рубрика сборной России – микрофон на Валерии Карпине во время матча 🇷🇺

Показываем игру с Ираном глазами главного тренера национальной команды: установка в раздевалке, последние слова перед выходом на поле, подсказки футболистам по ходу встречи, эмоции у бровки и разговоры с командой.

Что Карпин говорил Головину, Батракову, Сафонову и другим игрокам сборной во время матча – в новом выпуске «Микрофона на Карпине».