Наконец-то возвращается АПЛ! Встречаем 6 тур. Арсенал принимает Лидс, Челси ждёт в гости Борнмут, МЮ сыграет на Олд Траффорд с Тоттенхэмом, а Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся на Энфилде.

Английская Премьер-лига возвращается после паузы, а вместе с ней — традиционное превью тура. Михаил Горячев на канале FootballMike разбирает все 10 матчей предстоящего уикенда: обсуждаем форму команд, главные интриги, футбол лидеров и аутсайдеров и смотрим, как результаты 6 тура могут повлиять на таблицу АПЛ.

Лидс пропустил меньше Арсенала — пора это исправлять? Челси уже три матча подряд не может обыграть Борнмут. В паре МЮ — Тоттенхэм кто-то рискует ещё сильнее усугубить свою ситуацию. А в главном матче тура Ливерпуль принимает Манчестер Сити на фоне истории со 114 нарушениями.

Но 6 тур АПЛ — это далеко не только четыре большие вывески. Ипсвич и Фулхэм сыграют в скрытом матче за место в АПЛ. Гроза топов Брайтон отправится в гости к Сандерленду. Халл и Эвертон проверят, чья оборона действительно лучше.

Кристал Пэлас ждёт в гости Оливера Гласнера и Ноттингем Форрест. Астон Вилла проиграла Брентфорду оба матча в прошлом сезоне — получится ли взять реванш сейчас? А Ковентри попробует забить ещё один гол — на этот раз Ньюкаслу.

Все 10 матчей, главные вопросы тура, статистика, неожиданные факты и традиционный разбор каждой пары — в новом превью на FootballMike.

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