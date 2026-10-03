Михаил Борзыкин рассказывает последние новости Лиги Приколов. Сборная России обыграла Иран (2:0), оба мяча забил Головин. Дзюба объявил о завершении карьеры, но есть нюанс. Геннадий Орлов сделал новое открытие. А Дмитрий Губерниев совсем плох: он кидается на коллег без всяких причин.

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