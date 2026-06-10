Чего ждем от ЧМ? | Жара, ураганы и запреты | Испания фаворит? | Топ-тренеры на ЧМ | СТРИМ - ВидеоСпортс
ВидеоСпортс
ГлавнаяВсе видеоТВ СТАРТКлубыАвторы и шоуВиды спортаФутболРегбиЧМ-2026