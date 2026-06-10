Чемпионат мира стартует в четверг: все на месте, спортсмены?

Подключайтесь на стрим, обсудим фаворитов турнира, шансы Томаса Тухеля и Карло Анчелотти. Почему сборная Германии так низко среди фаворитов? Мбаппе, Ямаль и Кейн: кто станет MVP? Последний турнир Месси и Роналду? Норвегия всех порвет? О погоде тоже поговорим!

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