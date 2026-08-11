Название:

Виталий Миллер/«Алания» возвращется домой/«Сокол» и «Волгарь» впервые победили/Двойка#48

Описание:

Смотрите новый выпуск «Двойки»!

В нём ведущие Александр Седов и Никита Гиль вместе с главным тренером ФК «МАТЧ ТВ» и сотрудником академии РФС Виталием Миллером выяснили, какая существует разница между командами LEON Второй лиги А и коллективами из медиафутбола, обсудили все матчи очередного тура в «Золоте» и «Серебре», а также поздравили «Аланию» с возвращением во Владикавказ.

Не оставили вас без очередного раунда нового конкурса прогнозов на предстоящий тур LEON Второй Лиги А.