Чемпионат мира по футболу 2026 уже закончил раунд 1/8.

Аргентина и Месси со скрипом прошли Египет и Кабо-Верде. Англия обыграла в сложнейшем матче Мексику. Франция пока вообще без потерь и с сильным запасом. Германия отлетает уже в 1/16. Парагвай их погубил. Бразилия прошла Японию, но Норвегия и Холланд оказались для них слишком сильны. Испания отправляет домой Криштиану Роналду. Португалия снова не чемпион мира.

Михаил Горячев - футбольный комментатор и автор Youtube канала FootballMike подготовил для вас обзор матчей 1/16 и 1/8 ЧМ.