Лучший гол тура в Первой лиге – так Караев забил Уралу
Футбол
PARI Первая лига
Урал
+3
Pari Первая лига, 13-й тур, «КАМАЗ» – «Урал» (5:1)
