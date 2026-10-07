История одного матча: https://youtu.be/XJRRvqYl_tw

Валенсия, городской рынок, морепродукты, ингредиенты паэльи, краб и осьминог. Прогулка до стадиона Месталья, русло реки Турия, парки и архитектура. Месталья, 1998 год, первый матч живьём с Казино. Ангуло, Мендьета, Бараха, Канисарес, Лопес. Фаншоп Валенсия, Лего стадиона. Тур по Месталье, много народу, апельсины, летучая мышь. Музей, трофеи, чемпионский титул Бенитеса, Кубок Раньери. Драма двух финалов ЛЧ с Купером. Карпин - игрок Валенсии. Собор с чашей Грааля. Центр искусств и наук Калатравы. Новый стадион Месталья, история строительства, состояние на сегодня. Стройка и конструкция. Пиво и валенсийская паэлья.

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