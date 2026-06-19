В ночь с 26 на 27 сентября 2026 года в Лас-Вегасе наUFC Apex пройдёт турнир UFC Fight Night 289

Основной кард стартует в 01:30 мск, выход бойцов главного боя ожидается около 00:30–01:15 мск. Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Рауль Росас – Раони Барселос в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.

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