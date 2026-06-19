Вечером 1 августа 2026 года в Белграде (Сербия) пройдет турнир UFC Fight Night 283, главным событием которого станет бой в полусреднем весе между Урошем Медичем и Даниэлем Родригесом. Так же зрителей ждут бои: Марк Вологдин против Джозиаса Мусасы - прямая трансляция в хорошем качестве (видео).

Предварительный кард стартует в 17:00 по московскому времени, трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец». Главный кард, который стартует в 20:00, покажет «Матч ТВ».

Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Дю Плесси – Усман в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.

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