Анкалаев – Гуськов, Изагахмаев – Вагаев | UFC Fight Night 282, Абу-Даби
25 июля в Абу-Даби пройдет турнир UFC Fight Night 282. В главном бою в рамках полутяжелого дивизиона будут драться Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов.
Турнир UFC Fight Night 282 в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Матч Боец». Начало предварительного карда в 16:00 (мск), главный кард начнется в 19:00 (мск). Смотрите прямую онлайн-трансляцию боев в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.
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