25 июля в Абу-Даби пройдет турнир UFC Fight Night 282. В главном бою в рамках полутяжелого дивизиона будут драться Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов.

Турнир UFC Fight Night 282 в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Матч Боец». Начало предварительного карда в 16:00 (мск), главный кард начнется в 19:00 (мск). Смотрите прямую онлайн-трансляцию боев в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.

Все о турнире UFC Fignt Night 282

– Новости турнира

– Материалы турнира