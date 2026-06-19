Дю Плесси – Камару Усман: онлайн-трансляция боя в среднем весе, 19 июля, UFC Fight Night 281, Оклахома
В ночь с 18 на 19 июля 2026 года в Оклахоме на «Paycom Center» пройдёт турнир UFC Fight Night 281.
После длительной паузы Дю Плесси возвращается чтобы выявить сильнейшнего в бою с Камару Усманом. Основной кард стартует в 03:00 мск, выход бойцов главного боя ожидается около 06:30–07:00 мск.
Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Дю Плесси – Усман в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.
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