В ночь с 18 на 19 июля 2026 года в Оклахоме на «Paycom Center» пройдёт турнир UFC Fight Night 281.

После длительной паузы Дю Плесси возвращается чтобы выявить сильнейшнего в бою с Камару Усманом. Основной кард стартует в 03:00 мск, выход бойцов главного боя ожидается около 06:30–07:00 мск.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Дю Плесси – Усман в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.

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