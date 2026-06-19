Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй: онлайн-трансляция боя в полусреднем весе, 12 июля, UFC329, Лас-Вегас
"В ночь с 11 на 12 июля 2026 года в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» пройдёт турнир UFC 329.
Его возглавит реванш в полусреднем весе: Конор Макгрегор возвращается в октагон впервые за пять лет и встречается с Максом Холлоуэем.
Основной кард стартует в 04:00 мск, выход бойцов главного боя ожидается около 06:30–07:00 мск.
Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Макгрегор – Холлоуэй в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.
За событиями поединка можно следить вместе с нашей редакцией в рамках текстовой трансляции боя на Спортс