Жеан Силва - Хосе Дельгадо: онлайн-трансляция боя в полулегком весе, 13 сентября, UFC Fight Night 288, в Глендейле
В ночь с 12 на 13 сентября 2026 года в Глендейле (Аризона, США) на «Desert Diamond Arena» пройдёт турнир UFC 288
Основной кард стартует в 06:00 мск, выход бойцов главного боя ожидается около 05:30–06:00 мск.
Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Жеан Силва - Хосе Дельгадо в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.
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