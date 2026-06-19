В ночь с 12 на 13 сентября 2026 года в Глендейле (Аризона, США) на «Desert Diamond Arena» пройдёт турнир UFC 288

Основной кард стартует в 06:00 мск, выход бойцов главного боя ожидается около 05:30–06:00 мск.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Жеан Силва - Хосе Дельгадо в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.

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