5 сентября в 22:00 2026 года в Париже на арене Accor Arena пройдёт турнир UFC Fight Night 287

Основной кард стартует в 22:00 мск, выход бойцов главного боя ожидается около 22:00–23:00 мск.

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