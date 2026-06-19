Хукер – Парнасс: онлайн-трансляция боя в легком весе, 5 сентября, UFC FIght Night 287, в 22:00
5 сентября в 22:00 2026 года в Париже на арене Accor Arena пройдёт турнир UFC Fight Night 287
Основной кард стартует в 22:00 мск, выход бойцов главного боя ожидается около 22:00–23:00 мск.
Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Хукер – Парнасс в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.
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