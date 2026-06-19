В ночь с 22 на 23 августа 2026 года в Сакраменто на «Golden 1 Center» пройдёт турнир UFC Fight Night 285.

Основной кард стартует в 03:00 мск, в главном бою вечера подерутся средневесы Энтони Эрнандес (15-3) и Грегори Родригес (19-6).

Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Эрнандес – Родригес в эфире канала Матч ТВ бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.

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