"11 июля 2026 года в Москве на «ВТБ Арене» пройдёт турнир по боксу Winline IBA PRO 19.

Главное событие вечера — титульный бой в супертяжёлом весе: чемпион мира по версии WBA Мурат Гассиев встречается с немцем Питером Кадиру, который заменил травмированного Тони Йоку.

Начало турнира — в 16:00 мск, главный бой ожидается около 21:35 мск. Смотрите прямую онлайн-трансляцию боя Гассиев – Кадиру в эфире Первого Канала бесплатно и в хорошем качестве на ВидеоСпортс.

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