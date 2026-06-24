Трансляция начнется 26 июня в 11:50
Буревестник – КИНЕФ-Сургутнефтегаз| Финал 3-й матч Евразийской ватерпольной лиги
Балтика - Динамо-СШОР | 3-й матч за 3 место Евразийской ватерпольной лиги
НК Республики Беларусь – МКСШОР Восток-2 | Матч за 7-8 место Евразийской ватерпольной лиги
СКИФ-Восток – Югра | Матч за 5-8 место Евразийской ватерпольной лиги
Буревестник – Динамо-Уралочка | Полуфинал 1-й матч Евразийской ватерпольной лиги
НК Республики Беларусь – «КОС-Синтез» | 1/4 финала Евразийской ватерпольной лиги