4 сентября 2026 года на Пятнице выходит 5 серия 2 сезона шоу «Выживалити. Наследники». Прямой эфир начнется 4 сентября (пятница) в 19:00 по московскому времени, повтор — в 22:00.

Где смотреть бесплатно 5 серию «Выживалити. Наследников»

Прямую трансляцию будет показывать телеканал Пятница!.

Также эпизод можно посмотреть в прямом эфире на Спортсе.

Полное расписание выхода серий и участников 2 сезона смотрите на Кибере