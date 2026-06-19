25 сентября 2026 года на канале Россия-1 выходит 3 серия 8 сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Прямой эфир начнется 25 сентября (пятница) в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно 3 серию «Ну-ка, все вместе!»

Прямую трансляцию будет показывать телеканал Россия-1.

Также эпизод можно посмотреть в прямом эфире на Спортсе.

Полное расписание выхода серий 8 сезона смотрите на странице Расписание выхода серий