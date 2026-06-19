Мастер игры 2 сезон 13 серия 5 сентября 2026: смотреть онлайн прямую трансляцию на «ТНТ»
5 сентября 2026 года на ТНТ выходит 13 выпуск 2 сезона шоу «Мастер игры». Прямой эфир начнется 5 сентября 2026 (суббота) в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть бесплатно 13 выпуск «Мастера игры»
Прямую трансляцию будет показывать телеканал ТНТ.
Также эпизод можно посмотреть в прямом эфире на Спортсе.
Полное расписание выхода выпусков, ведущего и участников 2 сезона смотрите на странице Расписание выхода выпусков