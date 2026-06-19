27 сентября 2026, состоится финальный матч Кубка России по регби между московским Динамо и Енисей-СТМ. Смотреть прямую трансляцию матча Динамо – Енисей-СТМ на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 12:30 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Динамо – Енисей-СТМ. Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ. Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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