Енисей–СТМ – Красный Яр: 16 августа 2026, 10 тур Чемпионата России по регби – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
16 августа 2026, состоится матч 10 тура Чемпионата России по регби между командами Енисей–СТМ и Красный Яр. Смотреть прямую трансляцию матча Енисей–СТМ – Красный Яр на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 16 августа в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть бесплатно смотреть матч Енисей–СТМ – Красный Яр
Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.
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