16 августа 2026, состоится матч 10 тура Чемпионата России по регби между командами Енисей–СТМ и Красный Яр. Смотреть прямую трансляцию матча Енисей–СТМ – Красный Яр на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 16 августа в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Енисей–СТМ – Красный Яр

Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

Все о турнире Чемпионат России по регби на Спортсе"

- Расписание матчей

- Турнирная таблица

- Новости чемпионата