4 октября 2026, состоится матч 1/2 финала Чемпионата России по регби между Красным Яром и Динамо. Смотреть прямую трансляцию матча «Красный Яр» – «Динамо» на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 4 октября в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч «Красный Яр» – «Динамо»

Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

Все о турнире Чемпионат России по регби на Спортсе"