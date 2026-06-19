Красный Яр – Динамо: 4 октября 2026, 1/2 финала Чемпионата России по регби – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
4 октября 2026, состоится матч 1/2 финала Чемпионата России по регби между Красным Яром и Динамо. Смотреть прямую трансляцию матча «Красный Яр» – «Динамо» на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 4 октября в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть бесплатно смотреть матч «Красный Яр» – «Динамо»
Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.
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